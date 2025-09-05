Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál az Azerbajdzsánnal való együttműködésből

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a magyar–azeri gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a világban drámai változások zajlanak, és ezekre kétféle reakciót lehet adni: „az egyik az, hogy struccként homokba dugjuk a fejünket, a másik pedig az, hogy megértjük ezen alapvető változásoknak az okait, gyors döntéseket hozunk, és a magunk javára fordítjuk ezeket”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Sahil Babayev azeri pénzügyminiszter (b) a 11. Magyar-Azerbajdzsáni Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság ülésén a Puskás Arénában 2025. szeptember 5-én

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Az Európai Unió az első forgatókönyvet választotta, mi, magyarok, pedig a második forgatókönyvet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a világban zajló változásokat a magunk javára fordítsuk

– fogalmazott.

Majd ilyesfajta nagy változásnak nevezte a világ erőközpontjainak az átalakulását és a kaukázusi, közép-ázsiai térség szerepének felértékelődését.

Mi nem tegnap óta, hanem tizenöt éve építünk kölcsönös tiszteletre alapuló és kölcsönös előnyökkel járó együttműködést Azerbajdzsánnal, amiért a legelején még azok az európaiak nevettek és oktattak ki minket, akik ma egymásnak adják a kilincset Bakuban, hogy fényképezkedhessenek az azerbajdzsáni elnökkel

– húzta alá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt időszakban sokat nyert az Azerbajdzsánnal való együttműködésen, ez kulcságazatokban hozott nagyon komoly fejlődést, például az energiaiparban, a gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban és az építőiparban.

Mi a nemzetközi energiapiacokon vásárlóként voltunk jelen. Magyarországon nincsenek nagy földgáz- vagy kőolajmezők, így mi soha nem voltunk meghatározói a nemzetközi energiapiacnak, mi mindig vásárlók voltunk. Ugyanakkor az Azerbajdzsánnal folytatott energiaegyüttműködés lehetővé tette azt, hogy kőolaj- és földgázmezők híján is energiatermelő országgá váljunk, és ezáltal a nemzetközi energiapiacokon is teljesen új dimenzióban léphessünk föl

– mutatott rá.

Emlékeztetett, hogy a Mol és az MVM a világ legjelentősebb földgáz- és kőolajmezőiben vált résztulajdonossá Azerbajdzsánban, s az ottani kitermeléssel eladóként is fel tud lépni a nemzetközi energiapiacokon.

Kifejtette, hogy a Mol részesedése a világ egyik legjelentősebb kőolajmezőjében azt eredményezte, hogy tavaly a vállalat csoportszintű szénhidrogén-kitermelésének már a 15 százaléka Azerbajdzsánhoz kötődött, mintegy ötmillió hordó kőolaj.

A Mol a küszöbén van annak, hogy újabb megállapodást kössön arról, hogy egy újabb nagy azerbajdzsáni mező kitermelésének nemcsak résztulajdonosa, hanem operátora is legyen, és megállapodás született arról, hogy a világ egyik legjelentősebb szénhidrogénmezőjében a kőolajkitermelés mellett a földgázkitermelés is megindul a Mol részvételével a jövő évtől

– tudatta.