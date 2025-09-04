Szijjártó Péter: a kormány megvédi a magyarokat az európai gazdasági mélyrepülés következményeitől

A kormány stabil és kiszámítható gazdaságpolitikája megvédi a magyar embereket az európai gazdasági mélyrepülés káros következményeitől, amit jól mutat, hogy a nemzetközi beruházók továbbra is bíznak Magyarországban – közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nagykőrösön - írta a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Szijjártó Péter a Bonduelle új beruházásának átadóján szólalt fel.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bonduelle beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a francia élelmiszeripari cég mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Békéscsabán, Nyíregyházán és Nagykőrösön, amihez az állam 750 millió forintnyi támogatást nyújtott, így segítve elő 750 munkahely megőrzését.

Beszédében kifejtette, hogy ennek keretében a vállalat logisztikai központot hozott létre Nagykőrösön, és innen fogja irányítani közép- és kelet-európai szállítmányozási tevékenységét.

Rámutatott, hogy a beruházásnak vannak önmagán is túlmutató elemei, ugyanis az itt kezelt szárazáru és csomagolóanyagok többsége magyar beszállítóktól érkezik. Arra is kitért, hogy a Bonduelle az elsők között használta ki a duális szakképzésben rejlő lehetőségeket, így középvezetőinek egy jelentős része a magyar oktatási rendszerből került ki. Fontosnak nevezte, hogy a cég Magyarországon előállított termékeinek nagyjából 90 százalékát exportálják.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy

a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar kifejezetten versenyképes a nemzetközi színtéren, és a szektor válságállóságát az is mutatta, hogy még a koronavírus-járvány idején sem kellett áruhiánnyal szembesülni

.

