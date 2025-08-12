2 órája
Hazánkban találkozik a pezsgővilág színe-java
A pezsgővilág közepe lesz szeptember 5-én a Fejér vármegyei Etyek, ahol immár hetedik alkalommal rendezik meg a Pezsgőkonferenciát. A tanácskozás fókuszába ezúttal a közép-európai pezsgőpiac tematikáját állították a szervezők, akik azt ígérik, hogy a legkiválóbb hazai és nemzetközi szakemberek adják át tudásukat előadások, birtokbemutatók és kóstolós mesterkurzusok formájában, de nem marad el az interaktív kerekasztal és a gasztro-kulturális élményt kínáló Pezsgőünnep sem.
Az etyeki Pezsgőkonferencia több kíván lenni a szakemberek számára ágazati ismereteket nyújtó fórumnál, a rendezvény az elmúlt években a szakma találkozópontjává vált, ahol a szervezők a legfrissebb trendeket is figyelemmel kísérő programmal készülnek az egyes területek nagyágyúinak tolmácsolásában, és ahol az elméleti alapot kóstolásos tapasztalatok egészítik ki, a rendezvényt pedig a gasztrokulturális élményt ígérő Pezsgőünnep koronázza meg.
A Nagy István agrárminiszter fővédnöksége mellett megvalósuló idei konferencia fókuszába a közép-európai régió lehetőségeit állították Sparkling Central-Europe címmel. A téma átfogó felvezetésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója vállalkozott, aki Közép-Európa átalakuló pezsgőpiacát elemzi. Az előadást Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár üzletágának ügyvezető igazgatója üzleti, gazdasági szempontú értekezése árnyalja. Lengyelország pezsgős eredményeit és lehetőségeit pedig az elismert Tokaj-szakértő, a Borászok Barátja-díjas Wojciech Bonkowski, a régió első Master of Wine szakértője tárgyalja.
Romeo Dellera, a Berlucchi értékesítési igazgatója a Berlucchi Franciacorta mesterkurzus keretein belül ad izgalmas kóstolót abból, hogyan csinálják az olaszok. Erdélyi pezsgős eredményeiről pedig az arad-hegyaljai Balla Géza előadását hallgathatják meg a résztvevők. Nem maradhat el a házigazda borvidék eredetvédett pezsgőinek a kóstolója sem: ezen az etyeki nedűket bemutató mesterkurzuson a WSG-okleveles Champagne-szakértő, kétszeres magyar sommelier bajnok, Tüű Péter kalauzolja végig a résztvevőket.
A kerekasztal-beszélgetés keretein belül Pezsgőinnováció címmel az ízesített bor- és pezsgőkoktélokról folytatnak majd interaktív vitát.
Az esemény legszebb része a szőlős környezetben megrendezett Pezsgőünnep és Open Bar lesz, amelyre akár külön is lehet jegyet váltani.
A szeptember 5-i esemény részletes programját IDE, a jegyvásárlási lehetőségeket pedig IDE kattintva tudja megtekinteni.
A tavalyi konferencia videóját itt láthatja: