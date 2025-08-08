31 perce
Otthon start program: szinte bérletáron is elérhető a saját lakás?
Egy alacsonyabb hitelösszeg esetén akár havi 11 ezer forintra is levihető a havonta fizetendő törlesztő, ehhez az Otthon start programban nyújtott 3 százalékos hitel és a közszolgálati támogatás összevonása szükséges azoknak, akik ingatlant vásárolnának – írja a Világgazdaság. A szakértők arra intenek: kalkuláljunk okosan.
Otthon start program: egy alacsonyabb hitelösszeg esetén akár havi 11 ezer forintra is levihető a havonta fizetendő törlesztő (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A gazdasági portál a Money.hu-nak az Otthon start program törlesztőrészletére vonatkozó kalkulációjára hívja fel a figyelmet.
A szakportál szerint érdemes kombinálni a rendszerváltás óta nem látott kormányzati támogatásokat. A 3 százalékos hitel és a közszolgáknak járó támogatás vonatkozásában a Money.hu a számításait Orbán Viktor miniszterelnök július végi bejelentésére alapozza.
Az Otthon start program véglegesítése mellett egy új támogatást is bejelentett a kormányfő a közszolgálatban dolgozók számára: évi 1 millió forintos otthontámogatásban részesülhetnek a jogosultak.
Tájékoztatása szerint
- az orvosok,
- ápolók,
- rendőrök,
- tanárok,
- katonák
- és más köztisztviselők
számára évente 1 millió forint otthontámogatás jár.
Ezt felhasználhatják meglévő lakáshitelük törlesztésére vagy új lakáshitel esetén az önrész kifizetésére is.
A Money.hu szerint
az új otthontámogatás egyfajta célzott cafeteriaelemként működik majd:
az állami munkáltatók (például iskolák, egészségügyi intézmények, önkormányzatok, rendvédelmi szervek) évi nettó 1 millió forintot utalhatnak a jogosult dolgozónak. Ez havi bontásban több mint 80 ezer forintos támogatás, amely közvetlenül csökkentheti akár a munkavállaló lakáshitel-törlesztőjét. Az Otthon Start hitel és a közszolgálati otthontámogatás együttes hatása már egy 20 millió forintos hitelösszeg esetén is látványos.
A havi fix törlesztőrészlet körülbelül 95 ezer forint lenne a fix 3 százalékos hitellel ennél a hitelösszegnél – ez a támogatás egy hónapra eső összegével (ami 83 333 forint) akár 11 ezer forintra csökkenhet.
Bár havi 11 ezer forinttal számolni nagyon kecsegtető, a Money.hu vezetője fontos szempontra hívta fel a figyelmet