A bankok már most csábítják az Otthon Start iránt érdeklődőket

Szeptemberben startol az Otthon Start program, de a bankok többsége már előregisztrációs lehetőséget kínál az ügyfeleknek. Emellett egyre több szolgáltató online kalkulátorral segíti a támogatott, fix 3 százalékos kamatozású hitel iránt érdeklődőket. A konstrukció már a bevezetés előtt komoly figyelmet kapott, a pénzügyi szektor pedig igyekszik minden eszközzel kiszolgálni a növekvő igényeket. A Világgazdaság összegyűjtötte, mely pénzintézet milyen lehetőségekkel várja az ügyfeleket.

A Gránit Bank Otthon start programra dedikált aloldala július 31-én élesedett, az oldal folyamatosan frissülve tartalmazza az összes alapvető információt, Gyakran ismételt kérdések résszel is kiegészítve, emellett lehetővé teszi az előregisztrációt (feliratkozást), amelynek alapján a jelentkezőket a banki tanácsadók folyamatosan – már most – visszahívják, hogy mielőbb tisztázzák a hiteligényléshez szükséges tennivalókat. Az oldalon augusztus 7-én élesedett a kalkulátor is, hogy kiszámolható legyen a várható havi törlesztés.

Az MBH Bank július utolsó napjaiban jelentette be, hogy elindította az Otthon start program keretében elérhető 3 százalékos kamatozású hitelkonstrukció kialakítását annak érdekében, hogy szeptembertől elérhetővé váljon a banknál a kormány által bejelentett támogatás. Az MBH Banknál – közölték – hitel-előminősítés és előzetes értékbecslés segíti az ügyfeleket, hogy időben, tudatosan készülhessenek fel a hiteligénylésre. A banknál az érdeklődők visszahívást kérhetnek a támogatott hitel kapcsán, emellett részletes termékismertetőt is találnak a honlapon.