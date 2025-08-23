augusztus 23., szombat

Felgyorsítják a MÁV nagy pályaudvarainak felújítását

Több országos jelentőségű, nemzetközi forgalmat is bonyolító pályaudvar fejlesztése kezdődhet el magántőkével.

Felgyorsítják a MÁV nagy pályaudvarainak felújítását

Forrás: Shutterstock

Fotó: bieszczady_wildlife

Kiderült, mikor kezdődhetnek el az érdemi munkálatok az ország legnagyobb pályaudvarainál, illetve eldőlt az is, hogy összesen hány vasútállomást érint a magántőke bevonása - írta a Világgazdaság.

A MÁV csoport elindította állomásmegújítási programját, amely

14 vármegyében  

több mint 30 helyszínt érintő állomásmegújítási programot indított el, 

összesen 15 milliárd forintos keretből.  

A munkálatokat saját forrásból és a Magyar Falu Program finanszírozásával végzik, a projekt 2026 nyarán zárul.

Több nagy pályaudvar fejlesztéséhez azonban kizárólag magántőkét vonna be a magyar kormány. 

A Világgazdaság megkeresésére az építési és közlekedési minisztérium közölte, hogy a minisztérium és a MÁV csoport

az állomásmegújítási programmal párhuzamosan dolgozik azon az új pályázati konstrukción is, amely a vasútforgalmi szempontból legnagyobb állomások esetében nyit teret a magántőke bevonása előtt a magyar vasút megújításában.

A teljes cikkért kattintson ide. 

 

