Az albérletárak csökkenését hozhatja a lakástámogatás

Ugyanakkor a program a kínálati oldalt is élénkítheti: a támogatott hitelekkel vásárló befektetők egyre nagyobb arányban jelennek meg kiadási céllal a piacon, ami tovább növelheti a bérlakások számát. A bérleti díjak alakulását természetesen más tényezők, egyebek mellett az infláció, a fenntartási költségek vagy a bérbeadók árérzékenysége is befolyásolják, de az irány egyértelmű.

Az albérleti piac szerkezeti átrendeződése is megkezdődött. Az Otthon start kedvező finanszírozási lehetőséget teremt, de annak, aki kiadásra vásárol, alaposan fel kell mérnie a bérleti piaci keresletet és a várható hozamokat

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A kereslet-kínálati adatok alapján idén úgy tűnik, a szokásos bérlői roham elmarad, erről bővebben ITT olvashat.