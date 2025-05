A 2026-os költségvetés úgy készült, hogy kivédje a háború negatív hatásait

A magyar gazdaságpolitika sem hagyhatja figyelmen kívül a világban zajló folyamatokat, melyek a 2026-os költségvetés tervezését is befolyásolták. Az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat indoklása megjegyzi: a világban jelentős gazdasági és politikai változások történnek. Így a többi között az Egyesült Államokban kedvező politikai változások zajlottak le. A korábban a nyugati világban eddig szinte egyeduralkodó globális-liberális világképet nemzeti érdekű politika váltotta fel. Ez esélyt teremt arra, hogy a Nyugat is versenyben maradjon a gazdaságilag egyre erősödő Kelet mellett. Ehhez a magyar gazdaságpolitikának is alkalmazkodnia kell, amely továbbra is jó kapcsolatot szeretne fenntartani mind a Kelettel, mind a Nyugattal – írja cikkében a Magyar Nemzet.

A szomszédunkban zajló háború, valamint Ukrajna EU-s tagsága is hatalmas terheket ró a magyar gazdaságra

A 2026-os költségvetés készítésekor az európai veszélyfaktorokat is számításba vették

Másfelől a tervezet felhívja a figyelmet arra is, hogy Európa egyre több fenyegető kihívással néz szembe. Az Ukrajnában zajló véres háború, a vámháború, a tíz éve tartó folyamatos migráció, az elhibázott brüsszeli politika miatt bekövetkezett energiaválság, Brüsszel háborúpárti politikája és Ukrajna erőltetett és gyorsított uniós csatlakozása mind veszélyt jelentenek. Ukrajna EU-tagsága óriási költségeket és gazdasági terhet jelentene Európának és benne Magyarországnak is.