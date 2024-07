Varga Mihály: idén 1,8-2,2 százalékkal, jövőre 3,5 bővülhet a magyar gazdaság Idén 1,8-2,2 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, jövőre pedig a 3,5 százalékos növekedés mindenképpen elérhető – mondta a pénzügyminiszter szerdán a TV2 Mokka című műsorában. Varga Mihály szerint „jó hír” európai összevetésben az éves növekedés, Portugáliát és Spanyolországot leszámítva mindenkit megelőzött Magyarország a második negyedéves növekedési adatok alapján. Hozzátette: az orosz–ukrán háború még mindig rányomja a bélyegét az európai gazdaságokra, ahogy a versenyképességi problémák és a magas energiaárak is hatással vannak rájuk. A német gazdaság gyengélkedése a magyar gazdaságot is lehúzza, a német modell jelentős kihívásokkal küzd, válságban van – jegyezte meg. Remélhetőleg a következő félév már arról fog szólni Németországban is, hogy nulla fölé kerül a gazdaság növekedése, és ez „meg tudja húzni” Európát is. A jövőt illetően a tárcavezető optimista, mert minden nemzetközi felmérés jelentős növekedést jósol a magyar gazdaságnak. Az év második felében bővülni fog a gazdaság, ugyanakkor meghatározó lesz, hogy mi történik Amerikában. Varga Mihály közölte: 3,5 százalékos növekedés 2025-ben mindenképpen elérhető, idén 1,8-2-2 százalékos növekedés reális. A növekedést támogatja a reálbérek emelkedése, amely 9 hónapja tart, emellett bővül a fogyasztás is. „Javuló optimizmust lehet feltételezni”, stabilak a növekedési kilátások – fejtette ki. A hitelminősítőktől május-júniusban befektetésre ajánlott kategóriát kapott Magyarország, a júniusi kormányzati intézkedések segítik a pozitív értékelések fenntartását ősszel is – mondta Varga Mihály.