Ennek köszönhetően kínai akkumulátorok mehetnek a Jeepekbe, Fiatokba, Peugeot-kba és Alfa Romeókba, tehát a franciáknak és az olaszoknak kellenek az akkumulátorok. A képviselő felidézte, hogy Németországban 140 futballpálya nagyságú óriásgyárat építenek, és az LMP-sek „kollégája”, Robert Habeck zöld gazdasági miniszter még éjjel is tapsol örömében, világítótorony-projektnek nevezve a Németországba vitt beruházást. A Zöld Párt vezetője, Omid Nouripour szintén azt mondta, hogy fantasztikus ez a klímabarát átalakítás, amelyet most Németországban végrehajtanak.

Menczer Tamás kitért arra is, hogy az Egyesült Királyságban egy indiai akkumulátorgyártó hajt végre beruházást, a spanyolokat tudták megelőzni, ez is mutatja az európai versenyt, és a Greenpeace vezetői nem is tudják, hogyan fejezzék ki az örömüket azért, hogy végre Angliában is akkumulátorgyárat hoznak létre, ugyanis más országok is így tesznek. Hozzátette, a közlekedési szektor adja a károsanyag-kibocsátás 14 százalékát, tehát környezetvédelemről akkumulátorgyárak, illetőleg elektromobilitás nélkül nem lehet beszélni.