Varga Mihály rámutatott, hogy soha nem volt még ilyen nehéz tervezni, mert mind a háború eszkalációjával, mind a békekötéssel számolniuk kellett. Jelezte, hogy a jövő évi költségvetés középpontjában a rezsivédelem és a honvédelem megerősítése áll, ezért is nevezik védelmi költségvetésnek.

A tárcavezető a védelmi büdzsé tartalékaival kapcsolatban elmondta, hogy az országnak olyan alapjai vannak, amelyek tartalékként is funkcionálnak és segítik a biztonságpolitikai célokat. Példaként említette a rezsivédelmi alapot, amely segíti a családok, az önkormányzati és állami szervek, a vállalatok rezsiszámláinak kifizetését, amelyben most 1360 milliárd forint van és azzal számolnak, hogy nem merítik ki ezt teljesen, hiszen ha az energiaárak tartósan a mostani szinten maradnak, akkor megtakarítása is lehet az országnak.

Varga Mihály beszélt a honvédelmi alapról is, amelynek 2024-ben 1310 milliárd forint lesz a keretösszege és hazánk fizikai biztonságát növeli, illetve a honvédelmi fejlesztésekhez forrásul szolgál. Miközben teljesíti az ország a NATO felé tett vállalásokat, az alap jelentős fejlesztéseket is biztosít - fűzte hozzá.