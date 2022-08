Tudjuk, az európai gazdasági bajok fő okozója, hogy elszálltak az energiaárak. Ezen belül van még egy fő felelős, ez pedig a teljesen benézett szankciós politika – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

A gáz ára a háború kitörése előtt 70-80 euró/MWh körül mozgott, ami a háború kirobbanását követően 100 eurós érték körül stabilizálódott. Az uniós ügyekben nagy súllyal bíró német kancellár ekkor még azt mondta, hogy nem lenne fenntartható az orosz energiaszállítások leállítása, mert nem lehet nélkülözni ezeket – emlékeztetett az államtitkár.

Az Európai Bizottság elnöke a márciusi csúcstalálkozón még csak arról beszélt, hogy majd 2027-re kellene megszüntetni az orosz függőséget. Ehhez képest március 21-én már több uniós ország követelte az olajembargó bevezetését, melynek következményeként két nap leforgása alatt 21 százalékkal megugrott a gázár – ismertette a történéseket Dömötör Csaba.

A politikus felhívta a figyelmet arra az eseményre is, amikor Brüsszel április 5-én közölte: dolgozik az orosz olajimport betiltásán.

Május elején nyilvánosságra is hozták a tervet, júniusban pedig meg is szavazták. Nem álltak itt meg, mert június 9-én ráfordultak az orosz gázimportra is. Ahogy fogalmaztak: most azt kell célba venni – emlékeztetett az államtitkár.

A válaszlépés nem maradt el, június közepétől Oroszország csökkentette az Európába szállított földgáz mennyiségét. Az ütőérnek számító Északi Áramlat gázvezetéken hatvan százalékkal tekerték le a szállítást, de az Olaszországba érkező mennyiség is nagyjából a felére csökkent. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a következmények drasztikusak.

A korábbi 100 eurós szint helyett július végére 200 euróra emelkedett a gáz ára. Július 27-én pedig már a 220 eurót is meghaladta. Tehát nem a háború kirobbanásának ténye, hanem a szankciók lebegtetése hozta el a legnagyobb emelkedést. Így most azokra hullanak vissza a szankciók, akik azt kezdeményezték. Most az európai gazdaság húzza a legrövidebbet – mondta az államtitkár.

Ebből a helyzetből kell most kitörnünk. Ezért folyik idehaza a tárolók feltöltése, és ezért jó, hogy új vezetékek épültek Magyarországra. Ezért fokozzuk a hazai kitermelést, és ezért fontos, hogy nő a napelem-kapacitásunk is. Ami pedig talán a legfontosabb: ilyen helyzetben kell fenntartanunk a hatósági árakat az átlagfogyasztásig. Ez a háztartásoknak átlagosan 181 ezer forintos megtakarítást jelent havonta. Ezt kell most megvédenünk – tette hozzá Dömötör Csaba.

