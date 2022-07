Az idei aszályhelyzet érzékenyen érinti a legeltető állattartókat is, így az anyatehéntartókat is. A termeléshez kötött uniós forrású és az átmeneti nemzeti anyatehén tartásra vonatkozó közvetlen támogatás vonatkozásában számukra megoldás a kényszerű állománycsökkentés esetén a támogatási kérelemben feltüntetett egyedekre vonatkozó kérelem részleges visszavonása lehet – közölte az Agrárminisztérium (AM).

A visszavonás nem jelentheti a teljes bejelentett állomány kérelemből történő visszavonását és addig teheti meg a kérelmét gazdálkodó, amíg a benyújtott kérelemre vonatkozóan döntést vagy bármiféle meg nem felelésről tájékoztatást nem kap.

Abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzésen meg nem felelt állatokra vonatkozó megállapítást tesznek, akkor ezeknek az egyedeknek az esetében a kérelem visszavonása már nem lehetséges – hívja fel a figyelmet az AM közleménye.

A teljes cikk ITT olvasható.

Borítókép: Illusztrációfotó / Magyar Nemzet / Kurucz Árpád