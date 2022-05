Rekordméretűre nőtt a fejlesztési portfólió értéke, hazánk 3. legnagyobb ingatlanfejlesztő cége, a Property Market Kft. aktív projektjeinek értéke tavaly elérte az 500 milliárd forintot, ami több mint 500 ezer négyzetmétert jelent 26 épületben, amelyből 16 lakóépület, 7 iroda és 3 hotel.

A cég a passzív portfóliójában további 500 milliárdos, 27 épületre vonatkozó, 500 ezer négyzetméternyi fejlesztési potenciállal rendelkezik, amelyekre fejlesztési szerződéssel rendelkezik

– összegezte a 2021-es év mérföldköveit a Property Market Kft. ügyvezető igazgatója, Schrancz Mihály.

Az igazgató beszámolt arról is, hogy a koronavírus újabb hullámai, az erősödő infláció és a növekvő bizonytalanság ellenére is jó évet zártak 2021-ben, a cég árbevétele 2019 és 2021 között a duplájára nőtt. Az ingatlanfejlesztő cég árbevétele 2021-ben elérte a 2,3 milliárd forintot, amíg adózott eredménye 847 millió forintot tett ki. A vállalat fejlesztési portfóliója jelentősen bővült, a koronavírus előtt 7, jelenleg 26 projekt fejlesztése zajlik vagy már befejeződött. Ezzel párhozamosan a cég szakértői létszáma is megduplázódott, elérte az 50 főt.

A BudaPart fejlesztési terve

Schrancz Mihály szerint 2021-ben elsősorban a lakáspiac pörgött, itt szép eredményeket ért el a cég, az irodapiac viszont belassult. Ugyan általában a turizmus visszaesésével a hotel fejlesztések is lassultak, de a Property Market 3 hotelfejlesztésben is aktív.

A megváltozott gazdasági és társadalmi környezet ellenére is sikeres üzleti tevékenységet folytattunk, a járvány hatásai ugyan látványosan enyhültek, de a háború miatt megváltozott gazdasági környezet számtalan új kihívás elé állítja a piac szereplőit. Most komoly innovációra van szükség ahhoz, hogy az alapjaiban megváltozott környezetben továbbra is lendületben maradjunk

– mondta el.

A Property Market Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy a 2021-es esztendő mérföldkő volt a cég életében, a vállalat első projektje a BudaPart, meghatározó városrész fejlesztési projektté vált. Az átadott területeken XXI. századi városnegyed kelt életre a Lágymányosi-öböl partján. A fejlesztés végére a BudaPart majdnem fele, 26 hektár zöldfelület marad, amelynek része Budapest egyik legnagyobb közparkja, a Kopaszi-gát is. A beruházási zóna azonban ennél nagyobb, mivel ahhoz kapcsolódóan számos közmű és közlekedési infrastruktúrafejlesztés valósul meg, ami a városnegyedet körülvevő közterületekre esik. Budapest modern kori történetének legnagyobb ingatlanfejlesztése továbbra is a terveknek megfelelően halad.

Dübörög a BudaPart városrész fejlesztése

Schrancz Mihály kifejtette, hogy a fejlesztés alatt álló projektjeik közül a BudaPart gigaprojekt (megközelítőleg 10 éves, maximum 6 fázisban megvalósuló beruházás) 54 hektáron épül, itt 15 lakóépületben 3 ezer lakás, 12 irodaházban 250 ezer négyzetméter irodaterület és 15 ezer négyzetméter kereskedelmi terület jön létre, ahol mintegy 25-30 ezer városlakó élhet és dolgozhat a közeljövőben. A 2015-ben megkezdett városrészfejlesztés első két ütemét már lezárták, 1 100 lakást értékesítettek is. A városnegyed léptékű területet csupán 7 éve vásárolta a cég, az első két irodaépületet és az első 5 lakóházat már birtokba vették a lakók és a bérlők.

Property Market ügyvezető igazgatója bejelentette azt is, hogy újabb lakóház fejlesztését indítják a BudaParton. Immár a 8. lakóház kivitelezése kezdődik meg Budapest legújabb városnegyedében. A projekt 6. fázisában most a 8 emeletes, BudaPart Otthonok ’G’ elnevezésű épületének kivitelezése kezdődik meg, összesen 180 lakás várja majd az új tulajdonosait, amelyekre egyúttal az előregisztráció is megkezdődött. Eddig 7 épület (5 lakó- és 2 irodaépület) készült el, kivitelezés alatt áll a BRF és a BRL jelű lakóépület, valamint szintén elindult a DOWTOWN irodaház építése, mely a Radisson szállodalánc business hoteljének is otthont ad majd.

Az eredmények közé sorolta Schrancz Mihály azt is, hogy a koronavírus dacára 2021-ben 100 százalékig feltöltötték bérlővel a BudaPart GATE irodaházat, amelyet sikeresen értékesítettek egy nemzetközi befektetőnek, az S-Immo osztrák ingatlanalapnak. A BudaPart CITY irodaházba pedig 2021 nyarán érkezett meg az első bérlő, a Bayer Hungária.

Az ügyvezető igazgató beszámolt arról is, hogy a BudaPart projekt finanszírozására tavaly sikeres kötvénykibocsátás zajlott le 32 milliárd forintértékben, a teljes összeget lejegyezték, a kötvények futamideje 10 év, kamata fix 5,5 százalék.

Újabb fővárosi landmark projekt, valamint ikonikus fejlesztés a Városliget mellett

A BudaPart mellett a Property Market megkezdte a főváros újabb landmark projektjének, a hosszú ideig méltatlanul elhanyagolt épületegyüttes irodaházi komponensének, a BEM Centernek az értékesítését. A beruházás során a Bem József téren álló Radetzky-laktanya szálloda és irodakomplexumként újul meg. A BEM Center, Buda első számú irodaépülete, amely a Duna-part közelében, egy szálloda-irodaház szinergiára épülő elegáns és innovatív épületegyüttes. Az épület a Bem térrel együtt újul meg a híres belsőépítész, Marcel Wanders tervei alapján. A 20 ezer négyzetméter A kategóriás iroda és kereskedelmi egységek mellett 5 csillagos boutique hotel is épül.

A BEM Center, Buda első számú irodaépülete, amely a Duna-part közelében, egy szálloda-irodaház szinergiára épülő elegáns és innovatív épületegyüttes

Újabb izgalmas és ikonikus fejlesztés lesz a Dürer Park új generációs épületegyüttese a Városliget mellett. A beruházás egy erősen leromlott állapotú épületegyüttes helyén jön létre, egy kortárs formatervezésről híres nemzetközi designer iroda közreműködésével. A fejlesztés során az eredeti építészeti értékek megőrzése mellett felújítják az egykori Szent Szív Zárda épületét, valamint kiemelt szerepet kapnak a fenntartható megoldások, a zöldfelületek megőrzése, megújítása. A 3,7 hektáron zajló fejlesztésben megépül 3 lakóépületben 208 lakás és 2 irodaházban létrejön 42 ezer négyzetméter irodaterület.

Átrendeződhet a piac

Schrancz Mihály rámutatott, hogy az idei kilátásokat a koronavírus már kevésbé árnyékolja be, de a szektornak újabb, és egyelőre nem enyhülő problémákkal kell szembenéznie.

Az Ukrajna elleni háború, az infláció és az ellátási láncok akadozása mind óriás kockázatot jelentenek az egész piacnak.

Hangsúlyozta, hogy az építőanyag-piac nem lokális, hanem globális, a nemzetközi építőanyag trendek határozzák meg itthon is az árakat, annál is inkább, mivel a legtöbb építőanyagot importból szerezzük be, nagy az ellátásbeli és árbeli kitettségünk is. A gyorsuló infláció kiszámíthatatlanná, tervezhetetlenné teszi a fejlesztéseket, az emelkedő kamatkörnyezet pedig tovább drágítja a finanszírozást, így a kisebb cégek eltűnhetnek a piacról. Megjegyezte azt is, hogy amíg a háborús helyzet lehetséges stabilizációja kérdésében nem látunk tisztábban, addig ebben a régióban a tranzakciós piac várhatóan kevésbé lesz aktív. A jelenlegi gazdasági környezet átrendezi az ingatlanfejlesztői piacot.

Ilyen helyzetben a tőkeerős, jó termékkel és lokációval rendelkező szereplők jutnak még nagyobb szerephez. A kiszámíthatatlanság miatt radikálisan vissza fog esni a kereslet, de lesz fejlesztő, amelyik továbbra is tartja pozícióját

– emelte ki, és megjegyezte, hogy a Property Marketnek, mint ingatlanfejlesztő cégnek, az anyavállalata a Market Építő Zrt. ad a jövőbeli fejlesztések megvalósulásához kiszámítható hátteret.

A 18 emeletes, 140 lakásos BudaPart Otthonok ’L’ lakóház egyedi formavilágát a nagy méretű mozgalmas teraszokkal övezett, csavarodó toronyrész teszi különlegessé

Megerősítette, hogy a magas minőség és a jó lokáció, a zöld felületek, a közösségi terek és a jól kiépített közlekedési infrastruktúra tudja eladni a projekteket. A kilátásokat illetően Schrancz Mihály arra emlékeztetett, hogy felrobbantak az irodai fitout költségek és a bérleti díjak, hatalmasak az energiaszámlák, átrendeződtek a bérlői szokások, így nehéz előre látni a piacot, de lassú javulásra számít. A hotelfejlesztésekre is nagyobb igény van, mint egy éve, a leggyorsabban és legjobban fejlődő terület azonban továbbra a logisztika, mert a koronavírus alatt hatalmas teret nyert az e-kereskedelem. A lakóingatlanok piaca pedig a 2. legdinamikusabb, mert még mindig jelentős a kereslet.

Új kategóriát teremtett a magas minőségű ingatlanfejlesztésben a Property Market

A Property Market Ingatlanfejlesztő Kft. a Market Csoport 2015-ben alapított, ingatlanfejlesztésre szakosodott leányvállalata. A dinamikusan fejlődő ingatlanfejlesztő cég az elmúlt 7 év alatt az építés alatt álló négyzetméterek, valamint a felvett hitelállomány alapján hazánk 3. legnagyobb fejlesztőjévé nőtte ki magát. A Property Market aktív és passzív fejlesztési portfóliója 3 projektben 53 épületet foglal magában, ebből 21 lakóépület, 29 iroda és 3 hotel. Mindez több mint 1000 milliárd forint projektértéket és több mint 1 millió négyzetméter szintterületet jelent. Eddigi eredményeik közé tartozik 7 átadott épület 150 ezer négyzetméternyi összterülettel, 1 100 eladott lakás, mintegy 34 ezer négyzetméter bérbe adott irodaterület és 3 200 négyzetméternyi bérbe adott vagy értékesített kiskereskedelmi terület.

A vállalat célja olyan magas minőségű ingatlanprojektek létrehozása, amelyek fenntarthatóak és hozzáadott értéket teremtenek.

Prémium lokációban lévő fejlesztéseik mind építészeti mind városrendezési szempontból, valamint komplexitásban és volumenben is kiemelkedőek, sok tekintetben úttörők a piacon és deklarált céljuk, hogy emeljék az épített környezet és az élettér minőségét, ezáltal új kategóriát teremtsenek az ingatlanfejlesztésben. A Property Market célja a rendelkezésre álló külső és belső finanszírozási források optimális felhasználásával az elérhető legnagyobb tőkearányos nyereséget biztosítsa tulajdonosainak elsősorban kereskedelmi ingatlanfejlesztések és befektetések, valamint lakóingatlan-fejlesztések professzionális megvalósításával. A Property Market ingatlanfejlesztési tevékenységének fókuszában a lakó, iroda, hotel és a kereskedelmi ingatlanok állnak.

