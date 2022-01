Erre az évre 5,3 százalékos gazdasági növekedéssel számolunk. Ez természetesen végül lehet majd nagyobb és kisebb is – mondta a Magyar Nemzetnek Regős Gábor. A Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője jelezte: a múlt év végén is látható volt, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni a kockázatokat és a bizonytalanságokat sem. "A magyar gazdaság a járvánnyal terhelt időszakban elég gyorsan újraindult, a tavalyi második negyedévben már elérte a teljesítmény a válság előtti szintet. Ez nem sikerült minden országnak, ahogy az Európai Unió egészének sem. Az eredmény mindenképpen kedvező hazánknak, viszont előálltak újabb problémák is" – magyarázta a szakértő. Regős Gábor az utóbbi kapcsán megemlítette bizonyos alapanyagok hiányát, a szállítási nehézségeket, valamint a magasabb inflációt.

"Kérdés, hogy mindezek mennyire lesznek jelen az idei esztendőben. A Századvég 2022-re éves alapon 5,3 százalékos inflációt jelez előre, aminek tehát lassú, de fokozatos mérséklődésére számítunk. Ezzel együtt még nem érjük el a háromszázalékos célt" – ismertette az üzletágvezető.

Arra a kérdésre, hogy mi segítheti az idei gazdasági növekedést, Regős Gábor kiemelte az állami juttatásokat.

Ilyen például a hatszázmil­liárdos családi adó-visszatérítés, vagy éppen a 13. havi nyugdíj teljes összegének a kifizetése. Csak ez a két tétel mintegy ezermilliárd forintot jelent.

"Ez jelentős élénkítést biztosít a kereslethez, ami mindenképpen hozzájárul a növekedéshez. A fogyasztás biztosan húzóerő lesz. Az import így szintén erős lesz, a nettó export alakulása azonban még kérdéses. Az exportnál a bázis alacsonyabb, gondoljunk a többi között a turizmusra vagy a járművek értékesítésére. A beruházások növekedésére is számítani lehet, még akkor is, ha a kormány egyes projekteket elhalaszt takarékossági okokból. Ezek mellett ki lehet emelni az építőipart, amelyet szintén támogatnak az állami kedvezmények és juttatások, de a többletpénz egy része a szolgáltatások terén is segíti majd a gazdaságot" – mondta Regős Gábor.

Az üzletágvezetőt megkérdezte a lap arról is, hogy milyen hatása lesz az idén életbe lépett adócsökkentéseknek. Szerinte az adó-visszatérítés nagy segítséget jelent a családoknak, míg a szociális hozzájárulási adó csökkentése, valamint a szakképzési hozzájárulás eltörlése a vállalkozások pozícióit javítja. "A kis- és közepes vállalkozások örülhetnek annak is, hogy ebben az évben is feleződik az iparűzési adó, de emiatt biztosan szükség lesz arra, hogy az állam kompenzálja az érintett önkormányzatokat, kisebbeket és nagyobbakat egyaránt" – tette hozzá. Regős Gábor felhívta a figyelmet a költségvetési hiányra is, amelyet csökkenteni kell.

Ezért jó döntésnek tartja, hogy a kormány a korábban tervezett 5,9 százalékos deficit helyett 4,9 százalékos hiányt céloz meg 2022-re.

A nemzetközi környezet kapcsán a szakértő végül arról beszélt, hogy itt is számolni kell kockázatokkal. Az infláció máshol is gondot jelent, ahogy az alapanyaghiány is, mindezek nem magyar sajátosságok. Ezzel együtt a nemzetközi színtéren is elindult a gazdasági növekedés, ami viszont hazánknak is kedvező lehetőségeket biztosít.

Varga Mihály pénzügyminiszter a minap arra hívta fel a figyelmet, hogy a külföldi befektetők a válság ellenére is bíznak hazánkban. Úgy zártuk a múlt évet, hogy mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlott kategóriába sorolta Magyarországot.

A tárcavezető a bizalmat erősítő tényezők között említette, hogy hazánk 430 millió dollárnyi adósságot törlesztett elő, mellyel tízmilliárd forintos megtakarítást ért el, és jelentősen javította az államadósság futamidejét.

Ide sorolta azt is, hogy Magyarország 1300 milliárd forint értékben cserélt rövid futamidejű államkötvényt hosszú, nyolc és húsz év közötti kötvényre, ezzel tovább nőtt az adósságfinanszírozás biztonsága. Hazánk ráadásul a világon elsőként Zöld Pandakötvényt bocsátott ki a kínai kötvénypiacon.

