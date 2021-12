Mindez azért fontos, mert Magyarország végső energiafelhasználásának körülbelül egyharmadát a lakossági energiafogyasztás teszi ki, amelyet akár a felére is lehetne csökkenteni épületenergetikai felújításokkal. Magyarországon a lakások kétharmada, vagyis mintegy 3 millió ingatlan energiafelhasználás szempontjából korszerűtlen – indokolták a korszerűsítések támogatását. A közlemény szerint a felújítás a lakástulajdonosoknak azért is érdeke, mert amellett, hogy otthonuk komfortosabbá válik, értékesebb is lesz az ingatlanjuk.