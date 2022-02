A tulajdonostársakat a megosztási folyamatban a javaslat szerint egy erre a célra kifejlesztendő informatikai program alkalmazásával – és ügyvédi közreműködéssel – segítené az állam. A földtulajdonosok a programmal maguk készítik majd el a megállapodásukat tükröző, a megosztást megjelenítő „elektronikus térképet”, amelyet az egyezségi megállapodás mellékleteként fognak benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz. A megosztás időtartama így lerövidül azáltal, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetése nem hatósági eljárás keretében történik. A megosztási szándékot a legalább egyszerű többséggel rendelkező tulajdonostársaknak – ez lehet egyetlen személy is, ha önállóan rendelkezik 50 százalék plusz egy tulajdoni hányaddal –, vagy az általuk meghatalmazott személynek, aki lehet az ügyvéd is, az osztatlan közös tulajdonban lévő földrészlet fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságnál be kell jelenteniük, ezt követően kaphatják meg a programhoz való hozzáférést. A folyamat végén az új, immáron kizárólagos tulajdonban lévő ingatlanokat természetesen az ingatlanügyi hatóság fogja átvezetni az ingatlan-nyilvántartásban.