A korábbi évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium idén is közzétette decemberi Makrogazdasági és költségvetési prognózisát, amely a konvergenciaprogram aktualizált kormányzati előrejelzéseit tartalmazza a 2019 és 2023 közötti időszakra vonatkozóan. A magyar gazdaság eddigi teljesítménye és az államháztartás adatai is megerősítik a tavaszi dokumentumban közölt prognózis megalapozottságát, valamint a mutatók előrevetítve is kedvező alakulását.