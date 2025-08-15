augusztus 15., péntek

Kávé éhgyomorra – többet árt, mint használ?

#kávé#éhgyomor#stresszreakció#koffein

Sokan indítják egy finom, forró, erős feketével a napot. A reggeli kávé és a hozzá tartozó rituálé szent és sérthetetlen – de biztos, hogy az üres gyomrunk is hálás érte?

MW
Kávé éhgyomorra – többet árt, mint használ?

Az éhgyomorra fogyasztott kávénak sok káros mellékhatása van

Forrás: Shutterstock

Éhgyomorra kávé – ez a szokás több szempontból is ártalmas lehet. Az éhgyomorra fogyasztott fekete ugyanis megzavarhatja a gyomor sav-bázis egyensúlyát, hiszen a kávé serkenti a gyomorsav termelődését. 

Hot,Coffee,Glass,Cup,And,Coffee,Beans,On,Gray,Background,
A kávé a stresszhormont is „felébreszti"
Fotó: Narong Khueankaew / Forrás:  Shutterstock

Ha nincs a gyomorban táplálék, ami ezt semlegesítse, könnyen okozhat gyomorégést, savas refluxot vagy akár gyomorfájdalmakat. Ez különösen azoknál a személyeknél jellemző, akik érzékenyebbek a savas közegre – hívja fel a figyelmet a life.hu cikke. 

Miért nem egészséges evés előtt kávézni?

A szakértők szerint a kávé éhgyomorra történő fogyasztása fokozza a stresszhormon, a kortizol termelődését is. 

A kortizol szintje reggel eleve magasabb, mert segít felkészíteni a szervezetet a nap kihívásaira. Ha pedig még egy adag koffein is rásegít erre, az túlzott stresszreakciót válthat ki, ami hosszú távon a hasi zsírok lerakódását, az elhízást is elősegítheti.

Az üres gyomorba öntött kávénak még számos más kellemetlen, káros hatása ismert – arról, hogy melyek ezek, valamint arról, hogy mikor tanácsos meginni az első kávét ide kattintva olvashat. 

 

