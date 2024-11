Három éve szerelmesek, ám eddig nem álltak ki a nyilvánosság elé. Dr. Erős Petra és Palik László most döntött úgy, hogy videón is megmutatják, milyen erős a közöttük lévő kötelék. A legbensőbb érzéseiket sem titkolják az interjúban, melyben a napnál is világosabban látszik, hogy megvan közöttük az összhang. Az első találkozásuk már húsz évvel ezelőtt történt, majd három és fél éve ismét összefutottak a gyerekeik iskolájának udvarán, aztán hirtelen felgyorsultak az események - írja a Bors.

Vannak életszakaszok, amiket az ember eltölt, és aztán egyszer csak ismeretségből párkapcsolat lesz. Ezt nem tudod kiszámítani. Nem gondoltam, amikor elkezdtünk beszélgetni az iskolaudvaron, hogy ebből mára egy három éve tartó együttélés és párkapcsolat lesz.

Nem éreztem azt, hogy erre kész vagyok, vagy én ezt akarom. De az élet az ember ilyen aspektusait sokszor felülírja. Ma már mondhatom, hogy hála a jóistennek – mesélte Palik László, akitől szerelme, dr. Erős Petra vette át a szót. – Én tudtam, hogy vele élem le az életem. Igen, én tudtam az első pillanattól.

A TV2 műsorvezetője, Palik László a Legyen ön is milliomos! vetélkedőben tűnt fel a napokban

Palik László és párja is nagyon szeretik a közös életüket

Az összeköltözéssel sem vártak sokáig, szinte azonnal elhatározták, hogy egymás mellett szeretnék álomra hajtani a fejüket. Ennek ahhoz is köze van, hogy Palik László hány éves.

– Három éve élünk együtt. Januárban leszek 63 éves. Ahogy szokták mondani: kicsit terhes nincs, vagy terhes, vagy nem terhes. Ha végül úgy döntöttünk, hogy belépünk ebbe az utcába, akkor viszont túl sokat molyolni semmi értelme nem volt.

Így, három évvel az események után azt tudom mondani, hogy jól döntöttünk, mert egy szép, nyugodt, kiegyensúlyozott, nagyon is kedvemre való csendes magánéletet tudunk élni.

