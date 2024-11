Horváth Éva családja két évvel ezelőtt költöztek Balira. Nagyobbik fiuk Kristóf ott kezdte meg az iskolát, Alex pedig óvodába jár. Horváth Éva azt mondja, nekik így természetes, kint vannak a barátaik, angolul és indonézul is beszélnek és nem is hiányzik nekik Magyarország. Ennek ellenére a család továbbra is úgy gondol Balira, hogy nem végleg telepedtek le ott és tervezgeti, hogy idővel visszaköltöznek majd Magyarországra.

Bár mindkét gyerekünk fiú, mégsem vehetjük őket egy kalap alá, mert a kettő teljesen más karakter. Megmondom őszintén, örülök ennek. Egy kicsit tartottam attól, hogy testvérként ugyanolyanok lesznek, és mindenben hasonlítanak egymásra

- vallotta egy korábbi interjúban.

Horváth Éva büszke rájuk, ezért nem rejtegeti a gyerekeit, Kristóf és Alex gyakran szerepelnek a bejegyzéseiben. Legutóbb Alexről tett ki egy nagyon édes felvételt. A kisebbik fia ezen egy balinéz dalt énekel és olyan cuki, hogy elolvadunk.