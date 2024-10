Tóth Gabinak nem egyszerű az élete mostanában, ugyanis minden héten a Sztárban Sztár All Stars adására készül. Közben egy másik megméretés is vár rá: szerelmével, Papp Máté Bencével már gőzerővel gyakorolnak aDancing with the Stars következő évadára, ahol egymás táncpartnerei lesznek.