"Sajnos az elmúlt időszakban elég komolyan bántottak bennünket, és rá kellett jönnünk, hogy sok rosszakaró ember van a világban. Bátran állíthatjuk, hogy aki elhozta a gyermekét a mi táborunkba, hatalmas biztonságban tudhatta, hiszen olyanokat is figyelembe vettünk, amit egyébként nem is biztos, hogy kellene ilyen körülmények között. Nonstop orvosi szolgálatot biztosítottunk, illetve egy men­tál­hi­gié­nés szakember is jelen volt, tehát a testi és a lelki jólétre egyaránt figyeltünk" – mesélte a táncos.