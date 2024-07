Opitz Barbi mostanában szereti egyre szexibb és szexibb képekkel borzolni a mindennapok kedélyeit. Az aranytorkú énekesnő Instagram-profilján gyakran oszt meg magáról dögös felvételeket, amelyeket követői valósággal imádnak - szúrta ki a Bors.

Barbi most egy - nem túl sokat takaró - egyrészes fürdőruhába bújt, amely már a mellrésznél is eléggé merész, és bevág a kerek popsijába is. Az énekesnő alig osztotta meg a képet az Instagram-oldalán, máris több ezer kedvelés érkezett rá a rajongóitól, a szám pedig azóta is csak tovább növekszik...