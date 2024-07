A két hete fennálló, rendkívül erős, tartós terhelés folytatását kell elszenvednünk továbbra is. A szervezetünk egy teljesen kimerült, a tartalékait teljesen felélt állapotban van.

- fogalmazott dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki arról is beszél, hogy már most is nehéz lenne regenerálódnunk, de még el sem kezdhetjük, mivel egészen a jövő hét közepéig nem jön a felfrissülést hozó idő.

A szakember szerint a következő időszakban először északnyugaton tapasztalható majd a lehűlés, ahol hamarabb megyünk 20 fok alá. Délkeleten és a nagyvárosokban azonban továbbra is megmarad a magas éjszakai hőmérséklet.

Az ország túlnyomó részén a legnagyobb megterhelést továbbra is a hőség jelenti majd.

A nagy melegben jelentkezhet migrén, vérnyomás-ingadozás, valamint keringési problémák is felléphetnek. Továbbra is általános lesz a fáradékonyság, a dekoncentráltság, a bágyadtság.