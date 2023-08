Dobó Ági és férje, Csaba már 14 éve alkotnak egy párt, kapcsolatuk pedig a külső szemlélők számára igazán irigylésre méltónak tűnik. Mégis akadnak olyanok, akik belerondítanának a családi idillbe. Például egy kéretlen kommenttel, mint ahogy a Bors cikkéből kiderül.

Ági és Csabi csak nemrég házasodott össze, de az elmúlt 14 év is a szerelmüket bizonyítja. Láthatóan imádják egymást, a gyermekeiket pedig teljes egyetértésben nevelik. Nem titkolják, hogy ők is éltek meg hullámvölgyeket, de mindig sikerült belőlük kimászni és továbbmenni. Többek között erről is beszámolt az egykori szépségkirálynő a legutóbbi Instagram-posztjában.