Lia már majdnem lemondott a saját családról, amikor rátalált a nagy Ő. Párjával már a kapcsolat legelején tudták, hogy szeretnének gyermeket, aki hamar meg is fogant. Benett hiába első baba, anyukája igyekszik mindent lazán kezelni azóta is, ami persze nem azt jelenti, hogy felelőtlen, ráadásul a párja is mindenben segít neki.

Forrás: Metropol

A párom először azt mondta, hogy ő aztán biztos nem fog pelenkázni! Mostanra viszont rájött, hogy teljes mértékben szerelmes a fiába, így legfeljebb akkor mondja nekem, hogy segítsek, amikor egy-két napig nem volt kaki, és egy nagyobb csomag várható. Egyébként mindenből kiveszi a részét és nagyon ügyes, szóval büszke vagyok rá, hogy ilyen párom van

- nyilatkozta még korábban a csinos DJ.

Párja a elmúlt nehezebb hetek után egy kis megérdemelt pihenésre vitte családját. A sztáranyukával összepakoltak, és hármasban repülőre ültek, hogy egy - láthatóan nem a szomszédban lévő - nyaralóhelyen kipihenjék magukat.