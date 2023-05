Tóth Andi és Andrei Mangra együtt nyerték meg a Dancing with the Stars második évadát, és azóta is jóban vannak – olyannyira, hogy a táncos Floridából hazatérve egyből az énekesnővel töltötte az estét. A közös vacsoráról Tóth Andi tett közzé pár videót egy Instagram-sztoriban: a felvételeket ide kattintva tudja megnézni még egy ideig, alább pár kivágott képet láthat. A bejegyzést az Origo szúrta ki.

Fotó: Tóth Andi / Forrás: Instagram