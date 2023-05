Barta Sylvia a Palikék világa by Manna Három igazság című műsorában osztotta meg a tragikus történetet. 2002-ben férjével az első gyermeküket várták, boldogan mentek az ultrahangos vizsgálatra – írja a Life.hu.

Nagyon sokáig nem szólalt meg az orvos. Mondta, hogy sajnos itt nincs minden rendben. Óriási csönd, éreztem, hogy a mellkasomra nehezedik onnan föntről valami. Alig kaptam levegőt... Azt mondta, hogy ennek a babának nincs szívhangja, nem ver a szíve, ez a baba már nem él

– mondta el a műsorvezető.

Forrás: YouTube

Sokáig tartott feldolgoznia a tragédiát Sylviának, ráadásul a baba halálát követő műtétje után jelent meg a várandósságáról egy újságcikk, és még hetekkel később is odamentek hozzá a rajongói, hogy gratuláljanak. Ez akkor annyira megrázta a műsorvezetőt, hogy átmentileg vissza is vonult a tévézéstől. Barta Sylviának azóta már két gyermeke is született: Zsófia (2004) és Dorka (2006).