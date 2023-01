Szörnyű lángok martalékává vált egy kétgenerációs ház a Győr melletti Győrszentiván egy kertvárosi utcájában szombaton. Máté édesapjával és nagypapájával együtt sietett azonnal az ott élők segítségére.

"Éppen sétálni indultunk volna, mikor észrevettük a gomolygó tüzet, mely a házunk mögül jött. Azonnal kocsiba pattantunk, és mikor odaértünk, láttuk, hogy a háziak már vödörrel oltják a tüzet a közeli medence vizéből, úgyhogy beállunk mi is. A kétgenerációs házban, úgy tudom, a felső szinten is négyen, alul is négyen laktak, pici gyerekektől egy nagymamáig, mi több, az édesanya mozgásában korlátozott. A háziak, és mi is sokkos állapotban, de tettük a dolgunkat, hogy ne váljon az egész ház a lángok martalékává" – mondta el a hősiesen segédkező apuka.

Fotós: Katona-Zsombori Zsolt

A 11 éves Máté –, akit egyébként a Twist Olivér musical címszerepében láthatunk a Győri Nemzeti Színházban – is nagyon megijedt, de érthető módon, szülei kérésére inkább csak messzebbről nézte a tűzesetet.

A lap Máté édesapjától, első kézből kapott fotókat és videót, ahogy a tűz hamuvá égeti a tetőt és a kerti tárolót. Perceken belük a tűzoltók is kivonultak négy autóval.

A ház hátsó épületében, a kazánházban keletkezett a tűz, és már nem legelőször. Ugyanis a tűz a helyi önkéntes tűzoltó házánál csapott fel, akinek ugyanez a háza égett le hasonló módon hét évvel ezelőtt. Akkor alapította meg az önkéntes tűzoltók helyi szervét.

Forrás: Katona-Zsombori Zsolt

"Azt mondják, a villám nem csap ugyanoda kétszer. Sajnos 7 éve ugyan így tűz pusztított náluk. A sors fintora, hogy a károsult az első alapító elnöke a Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek" – olvasható az adományokat gyűjtő alapítvány bejegyzésében, ahol az adakozás módjáról lehet informálódni.

A kis színészpalánta, Máté és testvére, Anna egyből segíteni szerettek volna, és a kis zsebpénzüket feláldozva, kérdés nélkül adakoztak.

"8000 forintot tudtak összegyűjteni, és majdnem sírva fakadtak, hogy «csak» ennyire futotta, hiszen a kár hatalmas. Ahogy a gyerekeim szíve is!"

– mondta a büszke édesapa. Ők is, ahogy sokan mások, a tűzoltáson kívül gyorsan élelmet és meleg holmikat csomagoltak össze a károsult család részére, akiket végül addig is, míg sikerül hosszútávú megoldást találni, a szomszédok fogadták be – tudta meg a Bors.