Aurelio a börtönben tudta meg, hogy valamikor tavaly év végén gyermeke született, miután egy féktelen házibuli után lefeküdt egy bajai lánnyal. A híresség a Tények Plusznak adott exkluzív interjújában elismerte az apaságot, ami sok tekintetben írta át számára a szabadulás utáni forgatókönyveket - derül ki a Ripost cikkéből. Barátnője, a szintén Baján élő Edit ugyanis szakított vele, vagyis nem várja már Aureliót. Erről az egykori szerelmesek egyik közeli ismerőse beszélt.

„Nagy most itt a kavarodás, de az biztos, hogy Edit kiadta Aurelio útját, amin nincs mit csodálkozni még úgy sem, hogy elvileg éppen szakításban voltak, amikor a pici megfogant”

– mondta az informátor, aki jól ismeri a körülbelül 9 hónapos csöppség édesanyját is, bár jó ideje nem látta. Annyit azonban tud, hogy az öröm mellett hatalmas árat fizetett a liezon miatt.

Forrás: Bors

„Itt Baján mindenki ismeri, hiszen igazi partiarc volt, mielőtt teherbe esett.

Gyakorlatilag folyamatosan bulizott, majd Pestre költözött, mert összejött egy gazdag fickóval, aki azután dobta ki, hogy a DNS-tesztből kiderült, semmi köze a babához. Az egyetemet is otthagyta, bár lehet, azt még azelőtt, hogy teherbe esett volna.

Mindenesetre mostanában senki sem látja Baján, pedig biztosan itt él a picivel. Most kerestem rá a Facebook-profiljára, de azt is inaktiválta…” – árulta el a a történetet és a szereplőket is jól ismerő baján élő lány.

Nos, Aurelio a jelek szerint nincs könnyű helyzetben, hiszen ha szabadul, nemcsak a saját életét kell szinte a nulláról újrakezdenie, de helyt kell állnia apaként is. Mindezt egy olyan lány oldalán, akitől nem akart többet, csak egyetlen forró éjszakát.

Persze annak talán örül, hogy a szabad életben várja egy apróság, aki a vére, hiszen régóta vágyott már az apaságra. Ráadásul ez a körülmény fontos szerepet játszhat abban is, hogy megkapja büntetése harmadolását, hiszen a bíróság mérlegeli személyi körülményei megváltozását. Vagyis ez azt jelentheti, hogy a 3 év 6 hónapos, emberrablásért és drogbirtoklásért rá kiszabott börtönbüntetését jó eséllyel harmadolni fogják.

„A szabadságvesztés hossza tekintetében a maximálisan megkapható kedvezmény az úgynevezett harmadolás. Vagyis a büntetés teljes időtartamának egyharmada engedhető el, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a fogvatartott ezt a magatartásával kiérdemelte és az ítéletben másképp nem rendelkezik. Ugyanakkor ebben a döntésben fontos szerepe lehet annak is, ha a fogvatartott személyi körülményei megváltoznak. Ilyen változás az is, ha történetesen gyermeke születik, akiről gondoskodnia kell. Ez a tény mindképpen kedvező irányba billenti a mérleg nyelvét” – mondta dr. Mester Csaba ügyvéd, jogi szakértő.

Ebből pedig az következik, hogy Aurelio börtönbüntetése 2 év 4 hónapra rövidülhet, amiből 7 hónapot már letöltött. Vagyis az is előfordulhat, hogy a fiatal híresség 2024 nyarán már személyesen is találkozhat gyermekével és nekiláthat apai teendőinek az akkor két és fél éves csöppség mellett.