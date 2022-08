Mary Zsuzsi és Klapka György középső gyermekének nehéz élete volt annak ellenére, hogy a milliárdos üzletember és a népszerű énekesnő gyermekeként született. A hatalmas vagyon egyik örököse fiatal éveiben Németországban élt, ahol korán rossz társaságba keveredett és alkohol- és drogproblémákkal küzdött. Klapka Dennis a Ripost információi szerint egy barátjánál volt péntek éjjel, ahol végzetes epilepsziás rohamot kapott.

Forrás: Facebook

A fiatal fiú élete 13 ezelőtt rendeződni látszott, amikor édesapja hazahozta Németországból és egyengetni kezdte az útját. Dennis leszokott káros szenvedélyeiről és a szerelem is rátalált. A boldogsága azonban nem tartott sokáig. A szakítás után komoly lelki problémái lettek és az egészsége is megromlott. 2011 karácsonyán elhunyt édesanyja, Mary Zsuzsi, ami mélypontra taszította a fiatal fiút. 2017 januárjában pedig elvesztette édesapját is, aki addigra az egyetlen támasza volt. Dennis jelentős vagyont örökölt, de a helyét nem találta. Hiába kereste a boldogságot, szerelmei és barátai is rendre kihasználták. Legutóbb egy hónapja szakított kedvesével.

Utoljára néhány napja posztolt közösségi oldalán. Bejegyzéséből sütött a reménytelenség...

Klapka Marika a Ripostnak megerősítette a tragédia hírét.

"A hír sajnos igaz... Dennis tegnap éjszaka elment. Az utóbbi időben egyre sűrűbben kapott epilepsziás rohamokat és a szervezete már nem bírta el a terhelést. Éppen egy barátjánál vendégeskedett, amikor megtörtént a baj.

A mentők hamar kiértek, de már nem tudták megmenteni az életét.

Teljesen össze vagyok törve!"- mondta röviden Klapka György özvegye.

Klapka Dennis 34 éves volt.

Borítókép: illusztráció