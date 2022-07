A Karthago zenekar tagjai, akiket tavaly a Máté Péterről elnevezett díjjal tüntettek ki, egy, az énekes életművét feldolgozó albummal tisztelegnek néhai pályatársuk előtt. Az új lemez apropóján mesélt barátságukról és közös munkájukról az együttes billentyűse, Gidófalvy Attila.

Péter egy kis túlzással élete gyertyájának valamennyi végét égette. Roppant nagy zseni volt, de szerintem nem tudta feldolgozni azt a fajta szeretetet, amit a közönségtől, illetve a kollégáitól kapott.

Nem volt tisztában a képességeivel, ezért örökké egyfajta megfelelési kényszer volt benne. Igen,

talán pont e megfelelési vágy miatt vesztette életét is. Bármit megtett volna a közönségért, de nagyjából lehetetlennek tartotta, hogy bármi, amit csinál, elég volna.

Még az őt népszerűsítő plakátokat sem bírta elfogadni. Úgy érezte sokszor, hogy nem érdemli meg őket. Önbizalomhiány... pont nála..."

– fogalmazta meg gondolatait a Borsnak Gidófalvy.

Ugyan a túlhajszolt életmód mindenképp közrejátszhatott a zenész távozásában, számos egészségügyi probléma is nehezítette a napjait.

Szívbillentyűzavarral született, a halála előtti két napban pedig két koncertet is adott, vállalva az ezzel járó, kimerítő utazást. Sclerosis multiplexet is diagnosztizáltak nála, a halálának közvetlen oka pedig tüdőembólia volt. Felmerült lehetséges okként a szívroham és egy baleset is: állítólag megcsúszott a lépcsőn, elesett, beverte a fejét, és végül ebbe a sérülésbe halt bele.