A testi-lelki egyensúly a hírességek számára is igen fontos. Vásáry André, hogy formába hozza magát, a jóga mellett elkezdett személyi edző segítségével is sportolni, aminek csak jótékony hatását érzi. André számára az edzés felér egy terápiával és úgy érzi, rátalált a lelki békéjére - derül ki a Metropol cikkéből.

Az énekes életében még nem állt vissza minden a koronavírus előtti időszakra, azért vannak kisebb-nagyobb koncertjei, fellépései. A nyarat azonban egy kis tengerentúli kikapcsolódással kezdi.

André elárulta, hogy hamarosan Los Angelesbe megy egy kicsit kikapcsolódni. "Ott vannak barátaim, és én nagyon-nagyon szeretem. Voltam már többször, tanultam is kint az Államokban. Már nagyon várom, mindig izgalmas, teljesen más világ" – mesélte boldogan az énekes.

Vásáry André szemmel láthatólag bomba formában van. Az énekes elárulta, hogy mi a fittsége titka. A jóga mindig is az élete része volt, egy baleset miatt azonban egy darabig pihentetnie kellett ezt a sportot, de most úgy érzi, újra elkezdheti. A jóga mellett pedig már személyi edzővel is edz.



Forrás: Knap Zoltán / Bors

"Nem az a cél, hogy hatalmas izmaim legyenek, hanem önmagamhoz képest szeretném karbantartani magam. Megpróbálok odafigyelni az étkezésre, ami számomra elég nehéz, mivel nagyon édesszájú vagyok" – vallotta be az énekes, aki hozzátette, hogy azért rendszerint sikerül ellenállnia a kísértésnek.

"Különösen a Covid idején gondoltam azt, illetve barátaim és szakemberek is tanácsolták, hogy a testmozgás mindig jót tesz. Én egyébként nem vagyok egy nagy sportos, de amióta edzegetek, azóta már én is érzem, hogy ez nemcsak a kinézetére hat az embernek, hanem a lelkére is. Az edzés alatt teljesen elfeledkezem a problémáimról, és utána már egy kicsit máshogy látom a dolgokat. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, és soha nem késő elkezdeni!"

"Én nagyon barátközpontú voltam, tehát állandóan társaságba mentem, most pedig valahogy azt veszem észre, hogy nagyon szeretek egyedül lenni, ami szerintem egy nagyon jó jel, ahogy hallottam a különböző szakemberektől. Barátokkal már sokkal inkább szeretek nyugisabb dolgokat csinálni, mint például moziba, színházba vagy vacsorázni menni. Remélem, nem is jön vissza az az időszakom, amikor bulikon, tömegben akartam tombolni."

Borítókép: Life Tv