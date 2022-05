Horváth Éva vlogjában megmutatta az új lakhelyüket, és azt is elmesélte, miért kellett újra csomagolniuk – derül ki a Life.hu cikkéből.

Elmondta, hogy az eredeti házukat napi bérlésbe adták ki: ahol most élnek, kicsit kisebb, de ezt is sikerült már megszeretniük. Hozzátette, most, hogy visszatért a turizmus, nehéz házat találni Balin.



Éva pár hónapja korábbi házukat is megmutatta ebben a videóban.

