Nyáron újra férjhez megy Hosszú Katinka - ezt maga a háromszoros olimpiai bajnok úszósztár jelentette be a Katinka című életrajzi filmje sajtóbemutatóján - írja a Bors.

Az eseményen részt vett Katinka vőlegénye, Gelencsér Máté is. Ahogy az a csütörtökön mozikba kerülő filmből is kiderült, majd a vetítés utáni sajtótájékoztatón is elhangzott a magyar úszónő részéről: nagyban készülnek a nyári esküvőjükre, és már a családalapításra is gondolnak - írja a Bors.