"Mindannyiunkat megviselnek a történtek: Ádámot, a feleségét, az egész családunkat. És az anyukát is, aki bele is betegedett az elmúlt napok eseményeibe, hiszen ha valaki nem fenyegetőzött azzal, hogy elárulja a fiamat, az éppen ő volt. Az is igaz, hogy a család most rendkívül neheztel rám, amiért nyilatkozom, de muszáj valakinek elmondani: a fiam jó ember" - mondta a színész apja a Ripost cikke szerint.

Miután Ádám bevallotta, hogy van egy közel kétéves kisfia, de nem a feleségétől, hanem a szeretőjétől, a felesége megbocsátott, utolsó képük is erről árukodik az Instagramon, de azóta teljesen eltűnt Solti Berni.