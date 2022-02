Méltó módon búcsúztak a rövidpályás gyorskorisok a pekingi téli olimpiától. Az 5000 méteres címvédő férfi váltó ugyan egy bosszantó hiba miatt lemaradt a fináléról, de a B-döntőjét megnyerte, így a hatodik lett a kínai fővárosban. A csapat egyik húzóembere volt Liu Shaoang, aki így remek viadalt zárt. Egy arany, két bronz és egy negyedik hely mellé a végére beesett egy hatodik is, így anyagilag is jól járt. A koris már a két éve megemelt olimpiai juttatást kapja, összesen 139,9 millió forintot. Az aranyérem 50 milliót ér, de még a hatodik pozíció is 11,4 millió forinttal emeli a jutalom nagyságát. Liu Shaoang mindezt úgy érte el, hogy sokáig kérdés volt, elutazhat-e egyáltalán Pekingbe. Másfél héttel a rajt előtt koronavírusos lett, így csak két nappal az első futamot megelőzően landolt a gépe a kínai fővárosban.

Fotó: Árvai Károly

- Nagyon sok futamon vagyok túl, fizikálisan és mentálisan is elfáradtam. Összességében elégedett vagyok, de a sikerek mellett voltak kudarcok és sok igazságtalanság is – utalt Shaoang arra, hogy a főbíró „vette el” bátyja, Liu Shaolin Sándor aranyérmét 1000 méteren.

Ádó már most a téli olimpiák legeredményesebb magyar versenyzője, de ígéri, a jövőben is számíthatunk tőle szép sikerekre - írja a Bors.