Parókás és műbajuszos férfiak, retro ruhás és tornadresszes hölgyek és hamisítatlan diszkóérzés töltötte meg az elmúlt hétvégén Balatonfüred egyik felkapott luxusszállodáját. Rubint Réka Retro farsangi Alakreform táborába 200 fizetővendég érkezett, ők voltak azok, akik a délelőttöt egy kiadós tornával töltötték, az estét pedig egy felejthetetlen bulival zárták. A partit tényleg nehéz lesz kiverni a fejekből, hiszen a bulizók életük egyik legklasszabb eseményét élték meg, a pihenni vágyó vendégek viszont joggal zúgolódhatnak azon, hogy az előszezonban is 40 ezer forint/éjszakába kerülő kikapcsolódásuk minden volt, csak nem pihenés.

Hajnalban a hotel halljában mulattak a vendégek Fotó: Facebook

A csilláron is emberek lógtak

Az alakreformosok hajnali öt óráig táncoltak, énekeltek, beszélgettek, volt egy kisebb csoport, akik a szálloda halljában egy hordozható hangfalat hallgatva mulatoztak, de az is előfordult, hogy egy-két vendég felmászott pár percre a térelválasztó fali elemre, hogy ott táncoljon. A fitneszkirálynő már a hétvégén rengeteg, az eseményen készült fotót töltött fel a közösségi oldalaira, aminek hatására gyorsan elő is kerültek azok a kommentelő tömegek, akik szerint minősíthetetlen volt a buli, illetve jelentkeztek azok is, akik a szombati éjszakát a hotelben töltötték, és látták, hallották a történteket. A kommentelők egy része a füredi hotel hivatalos Facebook-oldalára is írt, azzal vádolva a vezetőséget, hogy figyelmen kívül hagyták a pihenni vágyók érdekeit.

Egy pillanatban a térelválasztón ment a tánc

Előre kellett volna szólni

Az Alakreform táborok megálmodója és működtetője értetlenül áll a kritikák előtt.

– Első körben szeretném tisztázni: azt gondolom, hogy semmi olyat nem tettünk, amit máskor, más helyen ne tettünk volna meg– mondta a Bors megkeresésére Rubint Réka. – A múlt hétvégi rendezvény volt a 116. Alakreform táborunk, a füredi helyszínen pedig a nyolcadik. Minden egyes táborunk alkalmával a délelőttök edzéssel, az este pedig egy fergeteges bulival zárul. A szombat esti Farsangi bál a jelmezes beöltözés miatt feledhetetlen élményt nyújtott, de a buli hangulata semmivel sem volt több vagy kevesebb, mint máskor, éppen ezért nem érzem emiatt hibásnak magam.

Mindenben a szerződésünknek megfelelően jártam el – tette hozzá Réka, majd így folytatta. – Fél évvel ezelőtt foglaltam le erre az eseményre a szállodát. 200 főre azért, mert az edzésekre biztosított konferenciatermük összesen ennyi embert képes befogadni, vagyis ezért nem tudtuk lefoglalni az egész hotelt és ezért kellett elutasítanunk a további táborba jelentkezőket. Így maradt körülbelül 20 szoba, amit kiadtak másoknak. Úgy vélem, hogy a hotel hibázott azzal, hogy a nyilvánvalóan utánam érkező foglalásoknál nem jelezték a vendégeknek, hogy itt egy 200 fős rendezvény lesz a hétvégén – jegyezte meg.

A hotel hivatalos közleményben kért elnézést a történtek miatt.

„Nem fordulhat elő újra”

Rubint Réka úgy érzi, hogy a hotel rossz ügykezelése vezetett ahhoz, hogy a bulizók és a pihenni vágyók érdekei összeütköztek.

– Minden egyes Alakreform táborunk minden estéjén bulit tartunk. Ezek nem tivornyák, maximum egy-két pohár alkohol fogy, sportemberekről és családokról beszélünk– mondta Réka.

– A gyerekek és nagyszülők késő estig a csapattal együtt élvezték az estét. Ez az eset egyébként jó tanulság volt. Innentől kezdve csak olyan hotelt foglalunk, ahol az összes szoba a miénk. Akkor nem fordulhat elő ugyanez a probléma.

Annyit szeretnék még leszögezni, hogy a táborral járó összes élmény és fellépő költségét én finanszíroztam, melyen az ott lévő, nem táborozó vendégek is részt vettek, hiszen nem voltunk elkülönítve a hotel más vendégeitől. Azon sem csodálkoznék, hogy miután végighallgatták a sztárfellépőink előadását, fogták, és az élmény begyűjtése után magyar módon a hotel Facebook-oldalán stílusosan kifejezték elégedetlenségüket. Megbántva érzem magam. Semmit nem tettem. Ez egy szervezési hiba a hotel részéről, így nekem nincs okom bocsánatot kérni, kérjen bocsánatot inkább a szálloda!