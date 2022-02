Marsi Anikó nagy döntésre szánta el magát: elindult a teljes testrenoválás útján. A látványos változást azonban nem csak a szokványos módszerekkel, például diétával szeretné elérni. Mivel a rendszeres sport és az egészséges étrend ellenére még mindig nincs száz százalékosan megelégedve az alakjával, egy különleges testkezelést hívott segítségül – írja a Bors.

Ugyan a műsorvezető csak nemrég vágott bele a nagy szépítő hadműveletbe, már most is rengeteg bókot kap, és ebben véleménye szerint a szerelem is közrejátszik.

Mondják, hogy „Milyen jól nézel ki, Anikó!" - erre azt szoktam gondolni, hogy nyilván jót tesz az, hogy mindenféle értelemben nagyon nőnek vagyok nézve otthon – fogalmazott a sztár a TV2 Tények Plusz adásában.

Borítókép: Origo/Szabó Gábor