Vasárnap este startol a TV2 új szuperprodukciója, a Bachelor – A Nagy Ő. A világsikerű párkereső reality-ben Tóth Dávid világbajnok, olimpiai ezüstérmes kajakozó két héten át hétköznap esténként keresi majd az igazit. A produkció műsorvezetője Stohl András lesz, aki a mai Mokkában számos izgalmas dologról mesélt.

Többek között azt is elárulta, szerinte nagyon más lesz a sorozat, mint amire a nézők számítanak. Elmondta mire figyelmeztette Dávidot, de arról is szó esett, hogy bizony lesz botrány és hiszti is az elkövetkező hetekben.