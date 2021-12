Úgy tűnik, nincs béke és talán már nem is lesz Hódi Pamela és Berki Krisztián között, noha immáron több mint négy éve nincsenek együtt. Az immáron kétgyermekes anyuka azt állítja, lánya édesapja rendszeresen bombázza őt gyalázkodó üzenetekkel, vagy éppen ordít vele a telefonban - írja a Bors.

Pamela már azon is elgondolkodott, hogy lecseréli a telefonszámát, az üzeneteket pedig elküldi az ügyvédjének. A híresség erről a vasárnap este adásba kerülő Frizbi felvételén mesélt Hajdú Péternek.

– Évek óta nem szólalok meg és nem reagálok az engem ért vádakra, bántalmazásokra és hazugságokra. Sokat beszélgettünk ezekről Bencével (Tóth Bence, Pamlea párja – a szerk.) és úgy döntöttünk, hogy ezekre nem kell reagálnunk, hiszen ellenkező esetben lealacsonyodnék ugyanarra a szintre, botrányhős lennék (…) – kezdte a LifeTV stúdiójában Pamela, aki beismerte,

ő és első gyermekének édesapja mára eljutottak odáig, hogy képtelenek a normális kommunikációra. Ha telefonon beszélnek, annak mindig üvöltözés a vége, így marad az írásos üzengetés.

Nem tudják mi lehetne a megoldás

Fotó: LifeTV

Rengeteg üzenetet kapok Krisztiántól, amelyekben leírja, hogy én ilyen meg olyan vagyok... Ugyanazokat az üzeneteket elküldi Bencének is. Aztán felhív és vagy üvölt, vagy nem. Majd megint jön az üzenet, amiben pocskondiáz.

Ezek az üzenetek Natira körvonalazódnak, de mindig kapnak egy szép kis körítést. Nem reagálok, vagy csak három-négy nap múlva, mert egyszerűen nincs energiám ezzel foglalkozni – fakadt ki Pamela.

– Nemrég éppen hazafelé mentem és rájöttem arra, hogy lehet le kellene cserélnem a számomat, vagy tartanom kéne plusz egy telefont, amire jöhetnek az üzenetei, amiket tovább küldök az ügyvédemnek. Egyszerűen nem tudtam, hogyan irányítsam ezt a dolgot, hogy ne legyen folyamatosan rám dobva a bomba. Az engem ért szidalmazásokat egyszerűen nem akarom hazavinni a családomba – pakolt ki hosszú idő hallgatás után az influenszer.

Hajdú Péter egy darabig döbbenten hallgatta Pamela kitárulkozását, majd megjegyezte, hogy talán le kellene ülniük a vitás feleknek és ha másért nem, de a közös kislányuk érdekében konszenzusra kéne jutniuk. Pamela válasza mindenkit meglepett.

– Mi Krisztiánnal nem tudunk beszélni! Nálunk nincs olyan, hogy kommunikáció. Bence is próbált már beszélni vele, de rá is és rám is lecsapja a telefont. Velem üvöltözik, és ha én A-t mondok, akkor ő B-t. Nem értjük egymás szavát, hiába próbálok higgadt maradni. Nála óráról órára változnak a dolgok. Az egyik pillanatban azt mondja, hogy egy béranya vagyok, majd felhív, hogy vegyem őt fel és menjünk együtt oda, ahol a Natinak kell valamit intézni. Olyan hangulatingadozásai vannak, amikkel mi nem tudunk azonosulni – magyarázta a képtelen és látszólag megoldhatatlan helyzetet a sztáranyuka.

A Bors megkereste Berki Krisztiánt, aki nem kívánt reagálni a mondottakra.