A karácsonyi forgatagban sokszor megfeledkezünk az ünnep valódi értékéről. Sokan nem is tudják, mennyi hiedelem, esetleg megdöbbentő tény is köthető az év végi eseményekhez. Most a Bors összegyűjtötte az érdekesebbeket.

1. Amerikában 1836-ig illegális volt a karácsony ünneplése, mivel ősi pogány hagyománynak tartották.

2. A Mikulás minden évben egy millió levelet kap a gyerekektől. Ebben nincsenek benne azok a kérések, amiket a kicsik otthon papírra vetnek és az ablakba tesznek.

3. A Facebook adatai alapján legtöbbször a karácsonyi időszakban válnak szét a párok útjai. Talán az ajándékspórolás miatt.

4. A karácsony este sok országban elképzelhetetlen sonka nélkül. Ez is egy pogány hagyományból ered. Ezt a szokást azonban a katolikus egyház is támogatta.

Forrás: Shutterstock

5. A fenyőfára régen csak özvegyasszonyok tettek férjük emlékére ezüstfűzért.

6. A 19. század elején magyar cukrászok találták ki a ma már világhírű szaloncukrot.

7. Európában sok helyen a gyerekek csak december 6-án kapnak ajándékot, 24-én már nem.

8. Amerikában évente legalább 200 karácsonyfa okoz lakástüzet.

9. Új- Zélandon az ünnepek ideje alatt tilos a tv-ben reklámot leadni.

10. Európában évente több, mint 60 millió fenyő kerül az otthonokba.

+1. Ha a Mikulás/Jézuska minden gyermeket meglátogat egyetlen éjszaka alatt, akkor másodpercenként 822 otthonba jutna el. Ehhez pedig legalább 1046 kilométeres sebességgel kellene haladnia. Ekkora iramra azonban a rénszarvasok sem képesek. Talán csak egy kis karácsonyi varázslattal!