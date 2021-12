Nekünk az a feladatunk, hogy mind szakmai, mind rendszerszinten ezt működtessük a kiválasztástól kezdve a versenyeztetésig. Az utódlás miatt nem kell kapkodnunk, hiszen ahogy az előbb is szó volt róla, maga a rendszer működik, így van időnk megfontolni, hogy a jövőben ki töltse be a megüresedett szakmai igazgatói pozíciót a DVSC Kézilabda Akadémiánál. Nem egyszerű, ezért nem akarjuk elsietni a döntést – nyilatkozta Ábrók Zsolt, aki azt is elmondta, hosszabb távú megoldást keresnek, olyan szakembert, akinek a tudása, ambíciója mellett a kötődése is megvan a cívisvárosi kézilabdához, és fogékony az új elképzelésekre, megoldásokra.