Ingyenes filmnézésre invitál a Future of Debrecen; a zöldmozgalom kezdeményezésére május 31-én 17 órától a Becsüld meg a földet (Kiss the Ground ) című alkotást vetítik az Apolló Moziban. A film megpróbál válaszokat adni a talajproblémákat feszegető kérdésekre, rámutatva arra, hogy a Föld népességének növekedése mellett a megművelt mezőgazdasági területek aránya csökken. A Zöld Mozi filmklubban az alkotás megtekintése után pódiumbeszélgetés is lesz a klímaváltozás termőföldekre gyakorolt hatásáról, a permakultúráról, a biodinamikus gazdálkodásról stb. Ennek résztvevői:

Kozák Lajos ökológus, permakultúra tervező és gazdálkodó, aki permakultúrás elveken alapuló, biodinamikus tangazdaságot alakít ki a Napraforgó Waldorf Iskola részére;

Duzs László agrármérnök, tápanyagutánpótlási szaktanácsadó, aki önellátó gazdaságot alakít ki a „Rejtekhegyen”;

Nagyné Pálfi Zsuzsa környezetgazdálkodási agrármérnök, a síkkomposztálásos kertművelési módszer talajvédelmi kutatója.

Az eseményen a részvétel ingyenes, de a helyek száma korlátozott. Ezért az érdeklődők regisztráljanak itt!