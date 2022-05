A Hajdú-bihari Napló immár hagyománnyá vált Állásbörzét szervez május 4-én, 9 és 17 óra között a Mathias Corvinus Collegium Debreceni Képzési Központjában (volt Aranybika); a régió egyik legnagyobb állásbörzéjén közel harminc munkaadó kínál több száz hazai álláslehetőséget szakterülettől és végzettségtől függetlenül.

Pályakezdők és tapasztalattal rendelkező munkavállalók is megtalálhatják a számításaikat

Forrás: Kiss Annamarie

Hajdú-Bihar megye munkaerőpiaci seregszemléjén a pályát és szakmát választó fiatalok, aktív álláskeresők egy platformon, egy helyen és időben találkozhatnak a térség nagy munkaadóival, HR szolgáltatókkal, valamint az oktatással és képzésekkel foglalkozó intézmények képviselőivel. Szakmai beszélgetésekkel, programokkal színesítjük a kiállítást és juttatjuk még több információhoz az érdeklődőket.

Pályakezdők és tapasztalattal rendelkező munkavállalók is lecsaphatnak a nyitott pozíciókra, melyeket akár a helyszínen is megpályázhatnak. A rendezvényen elérhetők lesznek kezdő, illetve már meglévő tapasztalathoz kötött álláslehetőségek is. A kiállítók tehát fiatalokat és szeniorokat egyaránt keresnek, ahogy az állásportálokon meghirdetett pozíciók esetében is.