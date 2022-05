Program program hátán Május 27. Gyermeknapi újkerti családi délután – Újkerti szánkódomb

14–18 óra: Aqua Manók interaktív gyermekműsor, táncbemutatók, mesemondás, sportbemutatók

Vénkerti családi délután – Borsos Villa Közösségi Ház előtti park

15–18.30: Aqua Manó Party – interaktív zenés gyermekműsor meglepetéssel; a Kenguru Tánc-Sport Egyesület akrobatikus rock and roll bemutatói; Pataki-Magyar Gabriella hastánca; Réti Tibor „Tibibácsi” zenés gyermeke­lőadása; Hortobágy Néptáncegyüttes – táncbemutató és táncház; Battai István „Batka” és a Cívis Banda; Hajdu Nelly – Juhász Zoli project koncertje

Kísérőprogramok: ugrálóvár és népi fajátékok, „Míves Kezek” kézművesudvar, lufibohóc, arcfestés, csillámtetoválás, kreatív játszóházi foglalatosságok, origami, interaktív természetvédelmi standok és játékok (Természettár), minőségi termelői és kézműves portékák vására, szörpkóstoló, csocsó, léghoki, ügyességi játékok Május 28.

Demki-gyermeknap az Aquamanókkal – Demki Ifjúsági Ház

9–14 óra: ugrálóvár, kézműves-foglalkozás, 3 év alattiaknak játszóház, 10 órától Aqua Manók-koncert

Homokkerti gyereknap – a közösségi ház udvara

10–13 óra : Fellépnek a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai; a Debreceni Népi Együttes; a Kenguru Tánc-Sport Egyesület; a Csapókerti Süveg Citerakör; a Blue Jeans Country Linedance Team; a Happy-Tome Tánciskola;

12–13 óra: Aqua Manó Party

Kísérőprogramok: ugrálóvár, lufibohóc, óriásbuborék, arcfestés, csillámtetoválás, kézművesjátszóház, egészségsátor, Lulu bácsi büféje

Nagymacsi családi délután – Nagymacsi Közösségi Tér, 10–17 óra

11 óra: Hajdu Nelly – Juhász Zoltán duó; 11.30: Motorozás, traktormustra; 14 óra: Aqua Manó Party; 15 óra: Kutyabemutató

Kísérőprogramok: lufibohóc, ugrálóvár, népi fajátékok, csillámtetoválás Június 3. Wesselényi lakótelepi gyermeknap – Demki Tímárház – Kézművesek Háza

15–18 óra: színpadi programok: Happy Time Tánciskola, Debreceni Népi Együttes, Csodakutya Alapítvány, Amirah Zumba-bemutató, Jurtamesék és egyéb csalafintaságok, Aqua Manók-koncert

Kísérőprogramok: csokiszökőkút, arcfestés, kézművesjátszóház, csillámtetoválás Június 4. Gyermeknap, családi nap Debrecen-Bánkon

8–15 óra: főzőverseny, áhítat, táncbemutatók, kutyafoglalkozás

Gyermeknap a Liget téren – Csapókert, Liget tér

10–14 óra: ugrálóvár, kézműves-foglalkozás, 10 órától Aqua Manó Party

Gyermeknap Halápon – sportpálya

13.30: zenés hangolódás; 14.00: Magyar Olívia, a Mintaapák Hannája énekel; 14.30: Katica Zenekar; 15.00: PGT Dani és Xaby színpadi kvízjáték; 15.30: Dance Universe tánciskola; 16.00: a Móka Duó zenés-bábos műsora; 16.30: Aqua Manók; 17.10: All-Round Force Hipp-Hopp dance; 17.40: Ambrozia hastánccsoport; 18.00: Tombola; 19.00: Happy Gang; zenél Xaby

Kísérőprogramok: kézműves-foglalkozások – szappankészítés – smoothie, közlekedésbiztonsági bemutató, arcfestés, csillámtetoválás, karikatúrarajzolás

Józsai gyermeknap – Józsa park

14–17 óra: Aqua Manók-koncert, kézművesjátszóház, színpadi programok

VI. pünkösdikirály-választás és gyermeknap – Demki Ondódi Közösségi Ház

16–23 óra: Gyermekjátszó, kézműves-foglalkozás, népi játszótér, gyermekkoncert, bringashow, ügyességi próbák Gyermeknapi hétvége a Debreceni Vidámparkban – Debrecen Zoo Május 28.

10.30–11.00: Mesemondó sarok (Vitéz László-színpad);

13.00–14.00: Maja könyvajánlója (Kisvasutasház előtti színpad);

14.00–15.00: Beszélgetés a látássérültek mindennapjairól az Árboc Egyesülettel (Kisvasutasház előtti színpad)

Május 29.

10.30–11.00: Mesemondó sarok (Vitéz László-színpad)

11.00–11.20: a Piruett Táncegyüttes előadása (Elvarázsolt kastély előtti tér)

12.00–13.00: Beszélgetés a látássérültek mindennapjairól az Árboc Egyesülettel (Kisvasutasház előtti színpad)

12.00–17.00: HaVerdák (KRESZ-pálya)

13.00–14.00: Maja könyvajánlója (Kisvasutasház előtti színpad)

14.00–14.30: Aqua Manó Party (Vitéz László-színpad)

15.00–16.00: Slime-show Edélyi Mónikával és lányával, Mollival (Kisvasutasház előtti színpad)

17.00–17.20: a Hajdú Táncegyüttes előadása (Elvarázsolt kastély előtti tér) Vojtina Bábszínház Május 27-én és május 29-én 10 órától az évad utolsó Babusgatóira várják a legkisebbeket és kísérőiket 3 hónapos kortól 3 éves korig a játszószínházba.

Május 28-án, 16 órától az Aquaticumban, a gyerekmedence mellett találkozhatnak majd kicsik és nagyon a Cirkusz Minimus! csapatával.

Május 29-én, 10 órától a színházteremben újra látható lesz hosszú idő után a Vas Laci című előadás.

Ugyanezen a napon a DKV-val együttműködésben 13.00-tól 17.00-ig minden órában elindul egy gyereknapi villamos a Vojtina Bábszínház színészeivel. A különleges járatok az 1-es villamos vonalán közlekednek majd. Az utazóközönség a Vojtina Bábszínház évadjából hallhat majd mesét, verset, zenét, de találkozni lehet majd bábokkal is, akik egy utazás erejéig megszöktek a bábszínházból. Gyereknapi hétvége az Agórában Május 28–29-én az Agóra Tudományos Élményközpont gyereknapi bemutatóiból kiderül, hogy tud-e Barbie baba villámokon lovagolni, hogyan segíthet a kémia egy léggömb felfújásában, és képes-e egy humanoid robot táncolni, kosárlabdázni, vagy utánozni egy bonyolult tajcsimozgássort. A látványos bemutatók mellett ezen a hétvégén a látogatók képzeletbeli túrát tehetnek a naprendszerben, és felfedezhetik a botanikus kertet is. Gyereknap a tűzoltólaktanyában Május 29-én, 10 és 16 óra között kinyílnak a laktanyák kapui. A megye többi tűzoltóságával együtt a debreceni (Böszörményi út 46–56.) is ingyenesen, regisztráció nélkül látogatható lesz. Tizenegy és 15 órától tűzoltási bemutatóval is készülnek.