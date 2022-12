A portugálok szövetségi kapitánya csak a stadionban fogja eldönteni, milyen összeállításban kezdenek és ki vezeti ki a csapatot a svájciak elleni nyolcaddöntőre – írta az m4sport.hu.

A portugál válogatott a katari labdarúgó-világbajnokság csoportkörének utolsó találkozóján 2-1-es vereséget szenvedett Dél-Koreától, ennek ellenére megnyerte a csoportját. A találkozón Cristiano Ronaldót a 65. percben lecserélték. Levonulásakor az ellenfél játékosa, Cso Gjuszong gyorsabb távozásra próbálta őt rábírni, amire az ötszörös aranylabdás mutatóujját az ajkára téve jelezte, hagyják őt békén.

„Csere előtt az egyik játékosuk azt mondta, hogy gyorsan menjek le. Mondtam neki, hogy kuss, nincs felhatalmazása, nem kell semmit mondania” – mondta az esetről Ronaldo.

Természetesen ez az eset is szóba került a portugálok nyolcaddöntős meccsét megelőző sajtótájékoztatón. A Guardian beszámolója szerint Fernando Santos szövetségi kapitány azt mondta, nem nyűgözte le Cristiano Ronaldo viselkedése. “Nem tetszett, nagyon nem tetszett. Megbeszéltük a történteket, az öltözőn belül lezártuk a témát, és már csak előre tekintünk” – mondta a szakember. Hozzátette, még nem tudja, ki lesz a csapatkapitány a svájciak elleni találkozón. “Csak akkor döntöm el, hogy ki lesz a kapitány, amikor odaérünk a stadionba. Mindig is ezt tettem, és mindig ezt fogom tenni, és most is így lesz. Még azt sem tudom, mi lesz a felállás“.

Ronaldo eddig egy gólt szerzett a világbajnokságon, de sokkal többet foglalkoznak vele klubváltása miatt. Ráadásul hazájában is megingott a belé vetett bizalom, a Bola szavazása alapján a portugál szavazók 70 százaléka úgy gondolja, már nincs szükség rá a kezdő tizenegyben.