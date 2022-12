A katari rendezésű tornán már a végső szakaszban járnak a csapatok, ahol Marokkó, Horvátország, Portugália, Franciaország, Brazília, Argentína, Anglia és Hollandia reménykedhet még a győzelemben. Többnyire azok a válogatottak kerültek a legjobb nyolcba, akiket a legtöbben vártak, bár így is akadtak meglepetések a vb során. Vadicska Zsolt a HAON-nak elmondta, követi a mérkőzéseket, s nem lepte meg – többek között – a németek blamája sem. – Természetesen vannak olyan együttesek, akiknek a korai búcsújával talán senki sem számolt.

A Nationalelf esetében furcsán hangozhat, de túlteljesítették az elvárásaimat, hiszen a torna előtt sem keltettek végső esélyeshez méltó benyomást. A csoportmeccsek alatt sem volt kiegyenlített a teljesítményük, így nem éltem meg akkora drámaként a kiesésüket.

Nem egyszerű egyik játékosnak sem a fárasztó szezon közben érkezni egy világbajnokságra, ahol értelemszerűen a legjobbat várja tőle a szurkoló. Ennek megfelelően voltak kevésbé érdekes meccsek is Katarban. Nyilvánvalóan Marokkó menetelése egészen elképesztő, de Japán teljesítménye is minden tiszteletet megérdemel – értékelt az egykori DVSC-védő, aki hozzátette: a modern futballban nem meglepő, hogy a kevésbé esélyesebb válogatottak is tudnak nagy eredményeket elérni akár egy ekkora világeseményen is.

Forrás: DVSC

Argentin sikerben bízva

Az előzetes esélyeket latolgatva – már amennyire lehetséges ez – az egyik legvalószínűbb elődöntős párosítás egy igazi klasszikus lehet: Argentína–Brazília. Ehhez az álompárosításhoz mindkét csapatnak sikerrel kell venni a következő akadályt a negyeddöntőben, mindenesetre igazi futballcsemege lenne a fanatikusoknak világszerte. Vadicska Zsolt portálunknak elmondta, Lionel Messi karrierjének méltó lezárása lehetne a világbajnoki aranyérem. – Mindenekelőtt meg kell említenem, hogy elfogult vagyok abban a kérdésben, hogy ki lehet a végső győztes, hiszen kiskorom óta Argentínának szurkolok. Az a tény, hogy éveken keresztül veretlenek voltak önmagáért beszél, még akkor is, ha sokak szerint nincsenek olyan kemény ellenfelek Dél-Amerikában, mint Európában. Folyamatosan követem Lionel Scaloni csapatának mérkőzéseit, és a vb-n fejlődő tendenciát mutatnak.

Nem a legnagyobb esélyesek között tartom számon Lautaro Martinezéket, de azt szeretném, hogy ők nyerjék a tornát

– nyilatkozta a szakember, majd hozzátette: Franciaországot tartja a legnagyobb favoritnak a végső győzelemre.

Az első negyeddöntőt, a Horvátország–Brazília találkozót pénteken 16 órakor rendezik az Education City Stadiumban.

Orosz Krisztofer