Az egész világon ismert amerikai sportújságíró, Grant Wahl az Argentína-Hollandia meccsről tudósított, amikor a sajtózónában váratlanul összeesett, és már nem tudtak rajta segíteni – írta az Origo. Grant Wahl halála kapcsán az amerikai szövetség is részvétét fejezte ki, kiemelik, hogy az újságíró a foci kapcsán küzdött az emberi jogokért is. Wahl a világbajnokságon ünnepelte a születésnapját, Katarban. Wahl egy podcastben arról beszélt, hogy mellkasi fájdalmai voltak pár nappal korábban, miután megfázott, de ellátták az orvosi központban, és jobban is érezte magát ezt követően. Korábban kialvatlanságról is írt, ami a rendkívül megterhelő menetrend következmény volt, valamint megemlítette, hogy megfázott, ami lassan múlt el és csak antibiotikumok, valamint egy hosszú alvás segített az állapotán. A halálhírt Wahl felesége is megerősítette, aki orvosként a koronavírus idején az amerikai kormány kérésére vállalt fontos szerepet.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino is részvétét fejezte ki a család felé, közleményében megemlítette, hogy Wahl a napokban kapott egy elismerést a brazil Ronaldótól egy pódiumbeszélgetésen, amiért zsinórban a nyolcadik világbajnokságáról tudósított. Wahl korábban azért került a hírekbe, mert még novemberben a világbajnokság elején, szivárványos pólóban akart bemenni az egyik meccsre, de nem engedték be. Akkor 25 percig feltartották a biztonságiak, elvették a telefonját is, majd később a FIFA illetékesei elnézést kértek tőle és végül bemehetett a Wales elleni csoportmeccsre.

Wahl 48 éves volt, 1996 óta volt sportújságíró, a Sports Illustratednél kezdett, ahol több mint 23 évet töltött, később a Fox Sports és a CBS tudósítója is volt.

